В Стокгольме вводят беспилотные автобусы

В столице Швеции введут беспилотные автобусы, сообщает издание The Local.
Сообщается, что транспортное агентство Швеции одобрило запуск первых автобусов без водителей. Первые беспилотные "бусики" начнут курсировать в Стокгольме в середине января 2018. Проезд в них будет бесплатным.
В автобус будет перемещаться между двумя районами в северной части города по маршруту длиной 1,5 км. Транспортное средство будет ездить со скоростью 20 км/час с помощью GPS и датчиков, а вмещается в себя не больше 12 пассажиров. Однако, как отмечает The Local, в автобусе будет находится водитель на случай чрезвычайной ситуации.