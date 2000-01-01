29.12 01:18 MIGnews.com

В Стокгольме вводят беспилотные автобусы

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В столице Швеции введут беспилотные автобусы, сообщает издание The Local.Сообщается, что транспортное агентство Швеции одобрило запуск первых автобусов без водителей. Первые беспилотные "бусики" начнут курсировать в Стокгольме в середине января 2018. Проезд в них будет бесплатным.В автобус будет перемещаться между двумя районами в северной части города по маршруту длиной 1,5 км. Транспортное средство будет ездить со скоростью 20 км/час с помощью GPS и датчиков, а вмещается в себя не больше 12 пассажиров. Однако, как отмечает The Local, в автобусе будет находится водитель на случай чрезвычайной ситуации.