28.12 15:18 MIGnews.com

Актриса из "Настоящих домохозяек" вымыла пол уборщицей

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Домработница актрисы Элизабет Карлтон подала на нее в суд, из-за применяемого к ней физического и психологического насилия, сообщает TMZ. Женщина решила остаться анонимной.Актриса наняла уборщицу в 2011 году, чтобы та помогала ей по хозяйству в доме, расположенном в Беверли-Хиллз. По словам потерпевшей, Элизабет частенько приходила домой в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием которого, она в грубой форме обращался со своей подчиненной. Также она рассказала, что однажды Карлтон в прямом смысле использовала ее как половую тряпку, вымыв у себя дома пол.Другой инцидент произошел буквально 4 месяца назад: горничная сообщила мужу актрисы, что та разбила их телевизор бейсбольной битой. В отместку за это Карлтон сильно толкнула уборщицу, в результате чего она получила серьезные повреждения. Ей дали недельный отпуск, а потом и вовсе уволили.Кроме того, по словам гувернантки, у Элизабет очень серьезные проблемы с психикой. Женщина поведала о том, как становилась свидетельницей случаев, когда Карлтон наносила себе вред и пыталась покончить жизнь самоубийством.Британская актриса снялась в таких фильма, как " Таймшер", "Сексперимент", а также в сериале "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз".