28.12 13:08 MIGnews.com

В Тель-Авиве построили самую высокую башню из Lego

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В столице Израиля Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из популярного детского конструктора.Высота Lego Tower составляет 36 метров - примерно с 12-этажный дом.Постройкой в Тель-Авиве занимались жители города. Для этого им понадобилось более полумиллиона блоков Lego. Сразу 26 команд, представлявших различные общественные организации и объединения, собирали башню по частям, а во вторник соединили их на площади Ицхака Рабина.В среду, 27 декабря, состоялась официальная церемония открытия объекта.Таким образом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака.Предыдущий рекорд высоты был установлен в 2015 году итальянским подразделением компании Lego, сотрудники которого возвели башню высотой 35 метров на Всемирной выставке в Милане.