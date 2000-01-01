В Тель-Авиве построили самую высокую башню из Lego
В столице Израиля Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из популярного детского конструктора.
Высота Lego Tower составляет 36 метров - примерно с 12-этажный дом.
Постройкой в Тель-Авиве занимались жители города. Для этого им понадобилось более полумиллиона блоков Lego. Сразу 26 команд, представлявших различные общественные организации и объединения, собирали башню по частям, а во вторник соединили их на площади Ицхака Рабина.
В среду, 27 декабря, состоялась официальная церемония открытия объекта.
Таким образом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака.
Предыдущий рекорд высоты был установлен в 2015 году итальянским подразделением компании Lego, сотрудники которого возвели башню высотой 35 метров на Всемирной выставке в Милане.