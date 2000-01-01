29.01 12:41 MIGnews.com

Экс-помощница Вайнштейна подала на него в суд

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Бывшая ассистентка продюсера Харви Вайнштейна Сэндип Рихол подала на него и на его компанию Weinstein Company в суд. Девушка заявила, что в течение двух лет работала в "нездоровой атмосфере".Кроме того, Рихол обвинила голливудского продюсера в домогательствах. В частности, по ее словам, Вайнштейн заставлял ее писать под диктовку, будучи раздетым.В заявлении экс-помощницы Вайнштейна сообщается, что нездоровая атмосфера в феврале 2015 года привела ее к эмоциональному срыву.Сумма требуемой компенсации не раскрывается. Представитель продюсера отвергает все обвинения.