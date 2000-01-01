Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/Colin Swan 30.01 01:34   MIGnews.com

Фильм Вуди Аллена может не выйти из-за скандала

Новая кинолента американского режиссера Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за скандала с его приемной дочерью Дилан Фэрроу. Речь идет о фильме "Дождливый день в Нью-Йорке", сообщает издание Telegraph.

В последнее время интерес к истории Аллена возобновился, в том числе из-за растущей популярности движения #MeToo против сексуальных домогательств.

Дистрибуцией нового фильма легендарного режиссера должна была заниматься компания Amazon.

Однако теперь лента или вообще не выйдет, или выйдет, но без пиара и без проката в кинотеатрах, отмечают источники издания.

По некоторым данным, Аллен также столкнулся с проблемами при кастинге в новый фильм, поскольку все больше актеров отказываются с ним сотрудничать.

Комментариев со стороны руководства Amazon пока не поступало.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:34
Индия: при падении автобуса в реку погибли 10 человек
23:22
Песков прокомментировал "кремлевский доклад" США
22:07
Российский пианист завоевал музыкальную награду "Грэмми"
21:47
Стало известно, когда Израиль выступит на Евровидения
21:45
Мнение Путина о мировом господстве - Россия против
21:03
Папа Римский призвал Европу усерднее бороться с юдофобией
20:28
Санкциями по санкциям: Франкфурт объявил войну BDS
19:45
Раввин Стены Плача извинился за дискриминацию женщин
19:18
Габай: после обвинений Нетаниягу должен уйти в отставку
18:41
Палестинцы потребуют у ООН полного членства
18:17
"Рогоносец" узнал об измене подруги по телевизору
17:46
Фитнес-приложение слило места дислоцирования баз ЦАХАЛа
17:24
Путин и Нетаниягу обсудили Сирию
17:04
ХАМАС не впустил женщин на футбольный матч
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus