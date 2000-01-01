30.01 01:34 MIGnews.com

Фильм Вуди Аллена может не выйти из-за скандала

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Новая кинолента американского режиссера Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за скандала с его приемной дочерью Дилан Фэрроу. Речь идет о фильме "Дождливый день в Нью-Йорке", сообщает издание Telegraph.В последнее время интерес к истории Аллена возобновился, в том числе из-за растущей популярности движения #MeToo против сексуальных домогательств.Дистрибуцией нового фильма легендарного режиссера должна была заниматься компания Amazon.Однако теперь лента или вообще не выйдет, или выйдет, но без пиара и без проката в кинотеатрах, отмечают источники издания.По некоторым данным, Аллен также столкнулся с проблемами при кастинге в новый фильм, поскольку все больше актеров отказываются с ним сотрудничать.Комментариев со стороны руководства Amazon пока не поступало.