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`Рогоносец` узнал об измене подруги по телевизору 29.01 18:17   MIGnews.com

"Рогоносец" узнал об измене подруги по телевизору

Довольно неожиданный поворот ждал британца Киррана Герлинга за, казалось бы, таким безобидным занятием, как просмотр телевизора – мужчина узнал об измене своей возлюбленной.

Правда вскрылась во время анонса одного из сезонов популярной телепередачи Celebs Go Dating, в который решили вставить поцелуй девушки Герлинга, "Мисс Шропшир" Эммы Поллард с футболистом сборной Кипра и телезвездой Майклом Талласитисом.


"Ничего не хочешь мне сказать, детка? Просматривая рекламу нового сезона Celebs Go Dating обнаружил свою миссис целующейся с Майком Талласитисом", - немедленно написал Кирран в Twitter, приложив компрометирующий кадр.

Запись тут же стала вирусной и набрала более 4 тыс. репостов и почти 12,5 тыс. лайков. Отметился среди них и Талласитис, однако сама Поллард своему молодому человеку так и не ответила, продолжив, как ни в чем не бывало, съемки в телешоу.

В результате через пару дней Кирран опубликовал другой "твит", в котором дал понять, что случившееся он переживет.


"Что ж, как говорится, вперед и вверх", - написал он.
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