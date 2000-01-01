29.01 18:17 MIGnews.com

"Рогоносец" узнал об измене подруги по телевизору

@emmapollyy ... you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis 🤦🏽♂️ pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ — Kirran Girling (@Kirrangirling) 23 января 2018 г.

Onwards and upwards as they say 👏🏽 pic.twitter.com/iUs0Tztl38 — Kirran Girling (@Kirrangirling) 27 января 2018 г.

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Довольно неожиданный поворот ждал британца Киррана Герлинга за, казалось бы, таким безобидным занятием, как просмотр телевизора – мужчина узнал об измене своей возлюбленной.Правда вскрылась во время анонса одного из сезонов популярной телепередачи Celebs Go Dating, в который решили вставить поцелуй девушки Герлинга, "Мисс Шропшир" Эммы Поллард с футболистом сборной Кипра и телезвездой Майклом Талласитисом."Ничего не хочешь мне сказать, детка? Просматривая рекламу нового сезона Celebs Go Dating обнаружил свою миссис целующейся с Майком Талласитисом", - немедленно написал Кирран в Twitter, приложив компрометирующий кадр.Запись тут же стала вирусной и набрала более 4 тыс. репостов и почти 12,5 тыс. лайков. Отметился среди них и Талласитис, однако сама Поллард своему молодому человеку так и не ответила, продолжив, как ни в чем не бывало, съемки в телешоу.В результате через пару дней Кирран опубликовал другой "твит", в котором дал понять, что случившееся он переживет."Что ж, как говорится, вперед и вверх", - написал он.