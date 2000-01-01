29.01 21:47 MIGnews.com

Стало известно, когда Израиль выступит на Евровидения

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Организаторы Евровидения провели жеребьевку среди участников песенного конкурса, который пройдет в этом году в Португалии.Как сообщается на официальном сайте мероприятия, в первом полуфинале 8 мая выступят: Албания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Исландия, Израиль, Литва, Армения, Австрия, Хорватия, Кипр, Финляндия, Македония, Греция, Ирландия, Швейцария.Второй полуфинал запланирован на 10 мая, его участниками станут 18 стран. В первой половине на сцену выйдут представители Австралии, Дании, Норвегии, Молдовы, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии и Нидерландов, во второй — артисты из Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и Украины.Кроме того, было определено, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и принимающая страна - Португалия, которые, напомним, по правилам Евровидения, автоматически попадают в финал.В первом полуфинале будут голосовать Великобритания, Испания и Португалия. Во втором - Италия, Франция и Германия.