30.01 07:10 MIGnews.com

Путин подарил Нетаниягу письмо Шиндлера супруге

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 января, вручил израильскому министру Биньямину Нетаниягу ценный подарок.Путин подарил Нетаниягу оригинал письма Оскара Шиндлера, который в послании обращался к своей жене Эмили. Данная информация была обнародована СМИ со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства еврейского государства Анну Йонатан-Леус."Президент Путин подарил премьер-министру Нетаньяху оригинал документа - письмо Оскара Шиндлера своей супруге... Премьер-министр был очень тронут подарком и сказал, что он очень счастлив получить такой особенный подарок, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, а также сообщил, что передаст письмо в музей Яд Вашем", - сообщила Йонатан-Леус.Напомним, Оскар Шиндлер является легендарной личностью. Немецкий промышленник во время Второй мировой войны спас более тысячи евреев. Он устраивал людей к себе на работу в заводы Польши и Чехии.