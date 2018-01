29.01 09:25 MIGnews.com

Стали известны победители "Грэмми" 2018

В ночь с воскресенья на понедельник прошла 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми". Мероприятие состоялось в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден.Главным триумфатором стал Бруно Марс, победивший в шести номинациях.Бруно Марс стал абсолютным лидером нынешней церемонии - его песня "That's what I like" победила в трех номинациях: "Лучшая песня года", "Лучшая песня в стиле R&B", "Лучшее R&B исполнение". А альбом "24K Magic" признан "Лучшим альбомом года" и "Лучшей записью года", отмечает Би Би Си.Рэппер Кендрик Ламар был удостоен четырех премий "Грэмми" за победу в номинациях "Best Rap Performance", "Best Rap/Sung Performance", "Best Rap Song", "Best Rap Album".Также его клип на песню "Humble" был признан лучшим музыкальным видео.Британский певец Эд Ширан выиграл две статуэтки в поп-категориях за композицию "Shape Of You" и альбом "÷ (Divide)".Певец Леонард Коэн и актриса Кэрри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях "Лучшее рок-исполнение" и "Лучший разговорный альбом" соответственно.Полный список победителей можно просмотреть на сайте www.billboard.com