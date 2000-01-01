30.06 01:39 MIGnews.com

Беременная Серена Уильямс снялась полностью обнаженной

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В конце апреля 35-летняя теннисистка Серена Уильямс объявила о своей первой беременности. После этого будущая мама начала регулярно делиться своими снимками и видео, на которых она с гордостью демонстрирует свой растущий животик.Однако ни одна из публикаций Серены не удостаивалась такого внимания, как кадры из фотосессии для журнала Vanity Fair.www.instagram.comУильямс позировала перед камерой полностью обнаженной. Откровенные снимки Серены, находящейся почти на восьмом месяце беременности, мгновенно разлетелись по Сети.Поклонники теннисистки пришли в восторг от смелости знаменитости. Фанаты пожелали Уильямс и ее 34-летнему жениху, сооснователю портала Reddit Алексису Оганяну, счастливой семейной жизни и рождения здорового малыша.