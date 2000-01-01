30.06 03:55 MIGnews.com

В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I

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Старинное надгробие XVII века, принадлежащее приближенной царя Петра I Анне Ртищевой, обнаружили археологи на Большой Лубянке.Плиту нашли в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря при прокладке водопроводных труб в ходе работ по благоустройству по программе "Моя улица". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.По словам археологов, найденный артефакт уникален тем, что фронтальная часть плиты выкрашена в синий цвет."Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени – большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ", – сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.Надпись на старинном надгробии хорошо читаема и ее практически удалось восстановить. На плите написано: "Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день".Специалисты продолжают изучать найденный артефакт. Емельянов отметил, что надгробие может быть представлено москвичам на выставке, посвященной найденным в рамках программы "Моя улица" артефактам.Представительница знатного боярского рода Анна Ртищева была женой Петра Прозоровского, приближенного царя Алексея Михайловича Романова (отец Петра I). Анна умерла в возрасте 35 лет. Дочь Прозоровского и Ртищевой стала супругой князя Ивана Голицына и была одной из первых придворных дам при Екатерине I.