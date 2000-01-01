Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 30.06 03:55   MIGnews.com

В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I

Старинное надгробие XVII века, принадлежащее приближенной царя Петра I Анне Ртищевой, обнаружили археологи на Большой Лубянке.

Плиту нашли в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря при прокладке водопроводных труб в ходе работ по благоустройству по программе "Моя улица". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам археологов, найденный артефакт уникален тем, что фронтальная часть плиты выкрашена в синий цвет.

"Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени – большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ", – сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Надпись на старинном надгробии хорошо читаема и ее практически удалось восстановить. На плите написано: "Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день".

Специалисты продолжают изучать найденный артефакт. Емельянов отметил, что надгробие может быть представлено москвичам на выставке, посвященной найденным в рамках программы "Моя улица" артефактам.

Представительница знатного боярского рода Анна Ртищева была женой Петра Прозоровского, приближенного царя Алексея Михайловича Романова (отец Петра I). Анна умерла в возрасте 35 лет. Дочь Прозоровского и Ртищевой стала супругой князя Ивана Голицына и была одной из первых придворных дам при Екатерине I.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:23
Раскрыт секрет размножения туберкулезной палочки
01:39
Беременная Серена Уильямс снялась полностью обнаженной
23:24
Минобороны РФ: новый авианосец Британии – "удобная цель"
22:32
Возлюбленная Роналду находится на пятом месяце беременности
21:55
Нетаниягу вылетает во Францию на похороны Гельмута Коля
21:40
В Пакистане обрушилась кабина канатной дороги. Есть жертвы
20:57
СБ ООН осудил боевые действия Сирии на границе с Израилем
19:51
Премьер Ирака: "лживому" ISIS пришел конец
19:27
Глава МИД РФ встретился с председателем Кнессета
18:57
Израильский дрон потерпел крушение над Бейт Лехем
18:44
Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на Евровидение
18:39
Президент Ривлин помиловал отца 16 детей
18:12
Генсек ООН посетит Израиль
17:52
Эксперты назвали источник распространения вируса Petya
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus