29.06 12:37 MIGnews.com

Роналду пропустит матч Кубка конфедераций из-за детей

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Футболист сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду уехал из России до матча за третье место на Кубке конфедераций-2017 из-за рождения у него двух детей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.Накануне сборная Португалии в полуфинале Кубка проиграла Чили со счетом 0:3 в ходе серии пенальти. "Я был на службе национальной сборной, как всегда душой и телом, хотя у меня родились двое детей. К сожалению, мы не смогли достичь главной спортивной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы будем продолжать дарить радость португальцам", – написал спортсмен.По его словам, президент Федерации футбола Португалии и руководство национальной команды пошли ему навстречу, и он рад увидеть своих детей в первый раз.Ранее СМИ сообщали, что 11 июня у Роналду родилась двойня от суррогатной матери. По некоторым данным детей назвали Ева и Матеу. У португальского футболиста уже есть семилетний сын, которого также родила суррогатная мать.Матч за третье место на Кубке конфедераций состоится 2 июля, второй его участник определится 29 июня, когда на футбольном поле сойдутся сборные Германии и Мексики.