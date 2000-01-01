30.06 05:18 MIGnews.com

Рейтинг самых безопасных автомобилей для новичков

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Британские журналисты издания Motoring составили рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для начинающих водителей.Примечательно, что рейтинг в основном составили модели бюджетного и среднего сегмента, который получили пять звёзд по итогам краш-тестов EuroNCAP.Последнюю строчку рейтинга занимает седан KIA Rio. В своё время модель получила наивысшую оценку безопасности агентства EuroNCAP, а уровень выбросов CO2 не превышает 100 г/км.Далее идет в топе самых безопасных подержанных автомобилей для молодых водителей занимает японский хэтчбек Toyota Yaris.На третьем месте расположился SEAT Mii, который при довольно бюджетной цене имеет в списке базового оснащения систему экстренного торможения и электронную систему стабилизации.Второе место досталось ситикару Volkswagen Up!.Первое место в рейтинге самых безопасных автомобилей для новичков занимает пятидверный хэтчбек Volvo V40 2012 модельного года. В свой время автомобиль смог побить рекорд уровня безопасности, набрав 98% защиты взрослых пассажиров.