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Рейтинг самых безопасных автомобилей для новичков | Фото: Thinkstock30.06 05:18   MIGnews.com

Рейтинг самых безопасных автомобилей для новичков

Британские журналисты издания Motoring составили рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей для начинающих водителей.

Примечательно, что рейтинг в основном составили модели бюджетного и среднего сегмента, который получили пять звёзд по итогам краш-тестов EuroNCAP.

Последнюю строчку рейтинга занимает седан KIA Rio. В своё время модель получила наивысшую оценку безопасности агентства EuroNCAP, а уровень выбросов CO2 не превышает 100 г/км.

Далее идет в топе самых безопасных подержанных автомобилей для молодых водителей занимает японский хэтчбек Toyota Yaris.

На третьем месте расположился SEAT Mii, который при довольно бюджетной цене имеет в списке базового оснащения систему экстренного торможения и электронную систему стабилизации.

Второе место досталось ситикару Volkswagen Up!.

Первое место в рейтинге самых безопасных автомобилей для новичков занимает пятидверный хэтчбек Volvo V40 2012 модельного года. В свой время автомобиль смог побить рекорд уровня безопасности, набрав 98% защиты взрослых пассажиров.
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