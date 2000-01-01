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www.instagram.com 29.06 22:32   MIGnews.com

Возлюбленная Роналду находится на пятом месяце беременности

Фанаты 32-летнего Криштиану Роналду ликуют. По сообщениям испанского издания Correio da Manha, ссылающегося на слова источника из окружения футболиста, его 22-летняя девушка Джорджина Родригес скоро подарит спортсмену наследника.

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По информации издания, Джорджина находится на пятом месяце беременности. Кроме того, инсайдер рассказал, что влюбленные станут родителями девочки. Эти новости вызвали невероятный ажиотаж среди поклонников Роналду, ведь еще в конце мая мама Криштиану Долорес Сантуш опровергла слухи о положении Джорджины.

Напомним, месяц назад западные таблоиды сообщили о беременности возлюбленной спортсмена. Причиной слухов стали снимки пары, на которых виден округлившийся живот Родригес.

Футболист воспитывает сына Криштиану, которого ему родила суррогатная мать. Также в июне этого года, по данным СМИ, у Роналду родилась двойня, которых также родила суррогатная мать.
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