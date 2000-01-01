29.06 22:32 MIGnews.com

Возлюбленная Роналду находится на пятом месяце беременности

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Фанаты 32-летнего Криштиану Роналду ликуют. По сообщениям испанского издания Correio da Manha, ссылающегося на слова источника из окружения футболиста, его 22-летняя девушка Джорджина Родригес скоро подарит спортсмену наследника.По информации издания, Джорджина находится на пятом месяце беременности. Кроме того, инсайдер рассказал, что влюбленные станут родителями девочки. Эти новости вызвали невероятный ажиотаж среди поклонников Роналду, ведь еще в конце мая мама Криштиану Долорес Сантуш опровергла слухи о положении Джорджины.Напомним, месяц назад западные таблоиды сообщили о беременности возлюбленной спортсмена. Причиной слухов стали снимки пары, на которых виден округлившийся живот Родригес.Футболист воспитывает сына Криштиану, которого ему родила суррогатная мать. Также в июне этого года, по данным СМИ, у Роналду родилась двойня, которых также родила суррогатная мать.