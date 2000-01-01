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Иорданский эксперт, осуждая Израиль, забыл надеть штаны 29.07 20:52   MIGnews.com

Иорданский эксперт, осуждая Израиль, забыл надеть штаны

Арабский политолог Маджид Асфур стал звездой соцсетей после того, как его уличили в том, что он дает свои "экспертизы" в неглиже. Видеозапись одного из таких инцидентов стала в интернете вирусной.




Инцидент произошел в начале недели во время интервью для "Аль-Джазиры" на тему недавнего инцидента в Иордании, где охранник израильского посольства застрелил подданных королевства, один из которых его атаковал.

На опубликованном в интернете ролике виден Асфур, восседающий на диване в "полуофициальном" виде – в рубашке, пиджаке и галстуке, но почему-то без штанов. Оператор переводит камеру на телевизор, где идет прямая трансляция с Асфуром по "скайпу" – подмены не заметить.

Очевидно, аналитик не рассчитывал на то, что видео разойдется по всей сети, но не тут-то было.

Пользователи допустили, что брюки Маджид Асфур находились в стирке.
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