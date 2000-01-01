Иорданский эксперт, осуждая Израиль, забыл надеть штаны

Инцидент произошел в начале недели во время интервью для "Аль-Джазиры" на тему недавнего инцидента в Иордании, где охранник израильского посольства застрелил подданных королевства, один из которых его атаковал.
На опубликованном в интернете ролике виден Асфур, восседающий на диване в "полуофициальном" виде – в рубашке, пиджаке и галстуке, но почему-то без штанов. Оператор переводит камеру на телевизор, где идет прямая трансляция с Асфуром по "скайпу" – подмены не заметить.
Очевидно, аналитик не рассчитывал на то, что видео разойдется по всей сети, но не тут-то было.
Пользователи допустили, что брюки Маджид Асфур находились в стирке.