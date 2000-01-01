30.07 04:21 MIGnews.com

Джордж Клуни будет судиться с папарацци за фото детей

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Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни пообещал наказать папарацци за фотографии, на которых изображен он сам, его жена Амаль и их полуторамесячные близнецы. Как сообщает Time, неавторизованные снимки были опубликованы на обложке французского журнала Voici."Будьте уверены, фотографы, агентство и журнал будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей", — заявил Клуни.По словам артиста, фотографы сделали снимки близнецов Эллы и Александра незаконно. В тот момент малыши находились в доме Клуни на озере Комо в Италии - фотографы журнала Voici перелезли через забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали детей, находившихся в доме.