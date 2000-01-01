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На Йом-Кипур Израиль будет закрыт | Фото: Thinkstock29.09 14:25   MIGnews.com

На Йом-Кипур Израиль будет закрыт

Министерство обороны Израиля объявило о режиме закрытых территорий в канун Йом-Кипур. По распоряжению ведомства, с 00.00 часов 29 сентября жителям ПА запрещено находится в Государстве Израиль.

Ограничения будут действовать до исхода Судного дня – в полночь 30 сентября.

В службах безопасности заявили, что данные меры были введены в связи с многочисленными предупреждениями о готовящихся диверсиях, а также в связи с последними событиями в Хар-Адар.

Все пограничные переходы и КПП в Иудее и Самарии, секторе и Иорданской долине будут закрыты. Исключение будет сделано лишь в гуманитарных случаях.

Кроме того, усилено присутствие полиции и сотрудников МАГАВ на территории израильского государства.

Под особый контроль взяты кварталы, где проживают евреи и арабы, а также синагоги, набережные, бульвары.

Особые меры безопасности предпринимаются в Иерусалиме, в том числе у Стены плача. Полиция обещает жестко пресекать любые нарушения в этот день.

С наступлением Судного дня будет приостановлена работа общественного транспорта. Также отменены все вылеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион.
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