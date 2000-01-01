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30.12 00:12   MIGnews.com

Американский суд не признал слонов личностями

В Штате Коннектикут суд отклонил петицию зоозащитной организации Nonhuman Rights Project, в которой истец требует признать слонов дееспособными личностями, имеющими право на свободу. Свое решение судья объяснил тем, что иск организации был "очень легкомысленным" и она не имела право его подавать, сообщает Associated Press.

По мнению защитников животных, у слонов есть самосознание, они способны помнить прошлое, обладает эмпатией, и даже хоронят свои сородичей. В своем иске они подчеркивают, что "личность" не обязательно должна быть человеком, она означает персону, обладающую некоторыми правами.
Сообщается, что таким образом зоозащитники пытались освободить трех слонов из детского зоопарка Commerford Zoo.
В зоопарке заявили, что они заботятся о своих животных и соблюдают все правила обращения с ними.

Четыре года назад Nonhuman Rights Project пытались признать личностями шимпанзе, чтобы освободить обезьян, которых использовали в опытах в одной лаборатории в Нью-Йорке. Тогда суд также отказал правозащитникам. А летом этого года апелляционная инстанция подтвердила его правоту.
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