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Опечатку Трампа назвали словом года | Фото:30.12 03:28   MIGnews.com

Опечатку Трампа назвали словом года

Издание The Daily Telegraph составило список популярных слов 2017 года. Первую строчку заняло слово covfefe — опечатка, которую допустил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

За слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания. На втором месте в рейтинге The Daily Telegraph расположилось слово Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом.

На третьем месте слово "биткоин", так называемая виртуальная валюта, или криптовалюта. За него проголосовали 16%.

Кроме того, в список вошли такие слова, как "неуместный", "контент" и "Вайнштейн". Причем, по данным журналистов, фамилию американского режиссера и продюсера используют в форме имени нарицательного, глагола и прилагательного.
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