30.12 03:28 MIGnews.com

Опечатку Трампа назвали словом года

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Издание The Daily Telegraph составило список популярных слов 2017 года. Первую строчку заняло слово covfefe — опечатка, которую допустил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.За слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания. На втором месте в рейтинге The Daily Telegraph расположилось слово Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом.На третьем месте слово "биткоин", так называемая виртуальная валюта, или криптовалюта. За него проголосовали 16%.Кроме того, в список вошли такие слова, как "неуместный", "контент" и "Вайнштейн". Причем, по данным журналистов, фамилию американского режиссера и продюсера используют в форме имени нарицательного, глагола и прилагательного.