31.01 01:35 MIGnews.com

В России нашли крупнейший за 10 лет изумруд

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На Малышевском руднике обнаружен крупнейший за 10 лет российский изумруд. Вес камня более 1,5 кг, длина — 14 см, ширина — 7 см.Об этом во вторник, 30 января сообщили в пресс-службе ОП "Малышева" – дочки "Ростеха", специализирующейся на добыче изумрудов и бериллов.По предварительной оценке сотрудников Гохрана России, стоимость минерала превышает 4 млн рублей (около 71 тыс. долларов).Полупрозрачный светло-зеленый камень по качеству относится ко второму сорту, цветность также вторая."Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самым сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников. Поощрительную премию в размере 250 000 рублей они уже получили", – заявил директор компании Евгений Василевский.В сообщении "Ростеха" отмечается, что камень уже прошел оценку в Гохране, но сумма не уточняется. Название найденному изумруду пока не выбрали.Напомним, самый большой кристалл, найденный до этого на Малышевском месторождении, весил 1,2 кг и получил название "Президент" в честь первого президента России Бориса Ельцина.Отметим, ОП "Малышева" – единственное в России предприятие по промышленной добыче изумрудов и бериллов.