30.01 14:31 MIGnews.com

Израильтянину, не получившему развод, разрешили жениться

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Религиозный суд в Хайфе принял крайне редкое постановление, согласно которому мужчина, не добившийся религиозного развода (гет) сможет жениться во второй раз.Мужчина, житель Хайфы, расстался со своей супругой восемь лет назад. Он рассказал суду, что жена поддерживает отношения с другим - но отказывается от развода.Мужчина готов отдать жене квартиру, но та настаивает: “Я никогда не разведусь с ним - ни при каких обстоятельствах. только смерть нас разлучит. Я не приму развода. До самой смерти”.Суд, во главе с раввином Авраамом Меиром Шалушем пришел к заключению о том, что чета “никогда не будет жить вместе”, и указал на то, что супруга отказывается выполнять постановления суда о разводе.Среди евреев ашкеназим решение о повторной женитьбе неразведенного мужа требует одобрения 100 раввинов. Поскольку в данном случае речь идет о еврее-мизрахи, достаточно будет разрешение одного раввина - главного раввина Израиля Ицхака Йосефа.