31.01 02:36 MIGnews.com

Самолет вернули в Осло из-за проблем с санузлом

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Самолет авиакомпании Norwegian, который следовал из норвежского Осло в немецкий Мюнхен, был вынужден вернуться в аеропорт Гардермуэн из-за проблемы с работой туалетовОб этом во вторник, 30 января сообщает The Nordic Page.Несмотря на то, что пассажирами рейса оказались 84 сантехника, однако их не рискнули отправить для проведения ремонтных работЭкипажу пришлось разворачивать борт, чтобы на земле решить возникшую с туалетами проблему.По словам директора сантехнической компании Rørkjøp Фрэнка Олсена, ее сотрудники были бы рады починить туалеты, но для этого пришлось бы выбраться из самолета наружу."Мы не рискнули отправить сантехника наружу на высоте 10 тыс. метров. В самолете была хорошая атмосфера из-за иронической ситуации со сломанными туалетами", - сказал Олсен.Неполадки были устранены техниками в Гардермуэне. Затем лайнер полетел согласно рейсу.