30.01 16:57 MIGnews.com

Режиссер "Фокстрота" не будет снимать на иврите

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Режиссер фильма "Фокстрот" Самюэль Маоз жалуется на цензуру в израильском кинематографе, из-за которой перебирается в Голливуд. Он утверждает, что на фоне бури негодования, спровоцированной "Фокстротом", его следующая лента будет снята не на иврите."Сейчас с рассматриваю несколько проектов, но следующий будет англоязычным", - сказал Самуэль Маоз в интервью газете "Гаарец".Напомним, что фабула ленты разворачивается вокруг родителей, горюющих из-за утраты их служившего в израильской армии сына. В одной сцене на вымышленном контрольно-пропускном пункте Армии обороны Израиля скучающие солдаты, стреляя по жестяным банкам, убивают араба и скрывают случившееся.В связи с этим, несмотря на щедрый урожай наград как в Израиле (8 премий "Офир"), так и за границей (венецианский "Серебряный лев" и премия национального совета кинокритиков США), "Фокстрот" был жестко раскритикован властями страны. Одним из самых ярых критиков оказалась министр культуры Мири Регев, которая, впрочем, не раз отмечала, что фильм не смотрела.Маоз отмечает, что именно реакция главы Минкульта, привлекла к его фильму то внимание, с чем не справилась бы никакая другая реклама. "Это и было моей целью", - говорит он.Однако в какой-то момент это перешло все допустимые рамки и режиссеру начали поступать угрозы смерти: "Люди писали мне, что в Тель-Авиве обольют меня кислотой".Следующий свой фильм Самюэль Маоз собирается снимать не в Израиле."Я ощущаю рамки в иврите. Израильский фильм, каким бы успешным он ни был, ограничен. Я хочу привлечь как можно больше аудитории. Сейчас я изучаю поступившие из Голливуда предложения написать свой следующий проект, который будет снят в 2019 году. Это будет женский фильм о переменах, драма о взаимоотношениях матери и дочери", - цитирует его "Гаарец".