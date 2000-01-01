30.01 19:33 MIGnews.com

У Олега Табакова начались судороги

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У народного артиста СССР Олега Табакова вновь резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает "Комсомольская правда".Изданию удалось узнать, что у Табакова начались судороги, а ее состояние врачи называют крайне тяжелым. На данным момент актер находится в состоянии глубокой седации, но анестезиологи предупреждают, что длительное употребление седативных препаратов может привести к нарушению в работе головного мозга.Табаков госпитализирован уже больше двух месяцев, артистка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице считают, что здоровье Табакова пошатнулось по вине стоматологов, к которым он обращался, чтобы установить зубные импланты. Из-за халатности врачей, у мужчины развился сепсис, поскольку доктора вовремя не обратили внимание на возникшие осложнения.Артист известен по картинам "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова" и "Москва слезам не верит".