30.01 18:54 MIGnews.com

Анджелина Джоли привезла дочерей в лагерь для беженцев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Известная своей гуманитарной деятельностью, за которую она даже стала послом доброй воли ООН, голливудская актриса Анджелина Джоли, очевидно, привила и своим дочерям любовь и сострадание к тем, к кому судьба была менее благосклонна.В воскресенье, 28 января, она уже в третий раз приехала в расположенный в Иордании лагеря сирийских беженцев "Заатари", однако в этот раз ей составили компанию ее 11-летняя родная дочь Шило и 13-летняя приемная Захара.По ее словам, дети сами проявили интерес к поездке."Мои дочери Захара и Шило попросили меня взять их с собой. Сегодня они общались и играли со своими сверстниками, которые были вынуждены покинуть свои дома, чьи родственники были убиты или пропали без вести, и которые борются с травмами и болезнями. Но это, все равно, лишь дети – теми же надеждами и правами, что и дети в любой другой стране", - сказала Энжи в "Заатари".По данным журнала People, для Шило это стало уже третьим визитом в лагеря беженцев, Сахара же побывала здесь впервые. Однако их мать посещала лагеря сирийских беженцев уже пять раз.В этот раз она поблагодарила иорданское правительство, принявшее жертв конфликта, и напомнила, что всего в Иордании, Ливане, Турции и Ираке проживает около 5 млн. сирийских беженцев.42-летняя Джоли также призвала международную общественность найти "жизнеспособное политическое урегулирование" войне в Сирии, назвав это единственным способом положить конец "бессмысленной войне".