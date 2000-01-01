31.01 05:20 MIGnews.com

Видео: Кенгуру сбил велосипедистку и ускакал прочь

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В австралийском штате Квинсленд кенгуру на скорости сбил едущую по дороге велосипедистку. Об этом сообщает издание News.com.au.Инцидент сняла на камеру знакомая пострадавшей. На видео видно, как животное неожиданно выскочило с обочины и пригнуло на проезжающую мимо женщину. После столкновения, кенгуру ускакало к своим сородичам, находящихся поблизости.Сообщается, что велосипедистка отделалась несколькими синяками, ссадинами на колене и ушибом плеча. Врачи оказали ей необходимую помощь и оценили ее состояние здоровья, как удовлетворительное.