Исландцам запретили называть сыновей Андреями

Жителям Исландии на законодательном уровне запретили давать своим детям имя Андрей. Соответствующее распоряжение издал госкомитет по личным именам, отказавшись вносить это имя в специальный национальный реестр, пишет местное издание MBL.
Корень достаточно нелепой, как на первый взгляд, ситуации лежит в многовековых традициях исландцев. Критерии отбора имен зависят от соответствия "пришлых" имен целому ряду языковых критериев и правилам исландской фонетики и орфографии.
В частности, новое имя должно легко склоняться, иметь определенный род – мужской или женский – а также в нем не должно быть букв С, Q, W и Z.
Стоит отметить, что комитет отклонил лишь одну из версий имени Андрей, а именно – Andrej. В то же времени, как отмечают эксперты, два других (но аналогичных по звучанию) имени – Andrei и Andrey – нарушать правил не будут. Именно в таком виде имя может в будущем пополнить список других "Андреев", которые уже "сожительствуют" в реестре. На данный момент исландцы могут выбирать из пяти вариантов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и Андри.
К слову, назвать свое чадо каким-либо "запретным" именем в Исландии могут лишь родители, которые не являются гражданами этой страны.