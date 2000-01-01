Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Исландцам запретили называть сыновей Андреями | Фото: Thinkstock30.01 21:53   MIGnews.com

Исландцам запретили называть сыновей Андреями

Жителям Исландии на законодательном уровне запретили давать своим детям имя Андрей. Соответствующее распоряжение издал госкомитет по личным именам, отказавшись вносить это имя в специальный национальный реестр, пишет местное издание MBL.

Корень достаточно нелепой, как на первый взгляд, ситуации лежит в многовековых традициях исландцев. Критерии отбора имен зависят от соответствия "пришлых" имен целому ряду языковых критериев и правилам исландской фонетики и орфографии.

В частности, новое имя должно легко склоняться, иметь определенный род – мужской или женский – а также в нем не должно быть букв С, Q, W и Z.

Стоит отметить, что комитет отклонил лишь одну из версий имени Андрей, а именно – Andrej. В то же времени, как отмечают эксперты, два других (но аналогичных по звучанию) имени – Andrei и Andrey – нарушать правил не будут. Именно в таком виде имя может в будущем пополнить список других "Андреев", которые уже "сожительствуют" в реестре. На данный момент исландцы могут выбирать из пяти вариантов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и Андри.

К слову, назвать свое чадо каким-либо "запретным" именем в Исландии могут лишь родители, которые не являются гражданами этой страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:35
В России нашли крупнейший за 10 лет изумруд
00:29
Меган Маркл планирует нарушить традицию королевской семьи
22:28
Премьером Румынии впервые может стать женщина
21:59
Актер из сериала "Хор" закончил жизнь самоубийством
21:32
Каталонию накрыла новая волна протестов
21:29
Трамп откажется признавать "палестинских беженцев"
20:28
11 стран увеличат пожертвования палестинцам
19:46
Оградиться от соседей-арабов стоило Израилю 6 млрд.
19:33
У Олега Табакова начались судороги
18:54
Анджелина Джоли привезла дочерей в лагерь для беженцев
18:26
В МИДе Ирана сказали, когда выведут войска из Сирии
18:04
Депутатшу, назвавшую Хазана "сутенером", отстранили
17:36
В Индонезии стюардесс насильно оденут в хиджабы
17:26
"Изменяя человека фотографией - фотограф изменяет мир"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus