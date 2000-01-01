30.01 21:59 MIGnews.com

Актер из сериала "Хор" закончил жизнь самоубийством

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Американский актер Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством, сообщает TMZ.Тело 35-летней звезды сериала "Хор" нашли накануне возле реки у его доме в Лос-Анджелесе. Но от чего погиб Саллинг издание так и не сообщает.При этом, в TMZ отмечают, что актер ранее уже пытался уйти из жизни. Случай произошел прошлым летом, однако, представители актера отрицают данную информацию.Не так давно Саллинг фигурировал по делу "хранение детской порнографии", в чем позднее он сам и признался. У артиста на компьютере нашли более 50 тысяч изображений и видеороликов с жестоким обращением с детьми и еще ещё четыре тысячи на флеш-накопитель.