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Фото: соцсети 30.01 21:59   MIGnews.com

Актер из сериала "Хор" закончил жизнь самоубийством

Американский актер Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством, сообщает TMZ.

Тело 35-летней звезды сериала "Хор" нашли накануне возле реки у его доме в Лос-Анджелесе. Но от чего погиб Саллинг издание так и не сообщает.

При этом, в TMZ отмечают, что актер ранее уже пытался уйти из жизни. Случай произошел прошлым летом, однако, представители актера отрицают данную информацию.

Не так давно Саллинг фигурировал по делу "хранение детской порнографии", в чем позднее он сам и признался. У артиста на компьютере нашли более 50 тысяч изображений и видеороликов с жестоким обращением с детьми и еще ещё четыре тысячи на флеш-накопитель.
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