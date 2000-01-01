31.01 00:29 MIGnews.com

Меган Маркл планирует нарушить традицию королевской семьи

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Невеста принца Гарри, Меган Маркл снова собирается нарушить дворцовый протокол.Об этом во вторник, 30 января сообщает Business Insider.По данным издания, Меган хочет произнести речь на собственной свадьбе, которая состоится 19 мая.По сложившимся традициям, речь произносят отец невесты, отец жениха, но Меган хочет взять слово, однако она сделает это только в том случае, если ее отец откажется выступать перед всеми гостями."Она очень хочет, чтобы ей выпал шанс публично поблагодарить принца Гарри и всех, кто их поддерживает", - уточняет издание.Издание отмечает, сам Гарри не против выступления возлюбленной.Как утверждают СМИ, поведение Меган очень расстраивает королеву Елизавету II, однако Маркл считает большинство правил устаревшими и продолжает игнорировать их.Напомним, что Гарри и Меган познакомились летом 2016 года. В ноябре 2017-го актриса завершила съемки в сериале "Форс-мажоры" и переехала из Канады в Лондон. 27 ноября пара объявила о помолвке.