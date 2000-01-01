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Болгарская буренка сорвала футбольный матч 30.06 00:51   MIGnews.com

Болгарская буренка сорвала футбольный матч

Довольно уникальным способом был сорван товарищеский матч между болгарским ФК "Ботев" и кипрским "АЕЛ", когда на футбольное поле ворвалась корова.

Животное вошло на территорию стадиона через дырку во ограждении, однако довольно быстро обнаружило, что ничего питательного на поле не найдет и попыталось выйти из арены, однако второго отверстия в сетке найти не смогло.


Интересно, что спустя некоторое время компанию корове на поле составила собака, которая, как выяснилось, вместе с пастухом присматривала за стадом парнокопытных неподалеку. При этом сам пастух продолжал безмятежно сидеть около стадиона.

К слову, матч закончился победой гостей - 3:1 в пользу АЕЛ.
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