30.06 00:51 MIGnews.com

Болгарская буренка сорвала футбольный матч

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Довольно уникальным способом был сорван товарищеский матч между болгарским ФК "Ботев" и кипрским "АЕЛ", когда на футбольное поле ворвалась корова.Животное вошло на территорию стадиона через дырку во ограждении, однако довольно быстро обнаружило, что ничего питательного на поле не найдет и попыталось выйти из арены, однако второго отверстия в сетке найти не смогло.Интересно, что спустя некоторое время компанию корове на поле составила собака, которая, как выяснилось, вместе с пастухом присматривала за стадом парнокопытных неподалеку. При этом сам пастух продолжал безмятежно сидеть около стадиона.К слову, матч закончился победой гостей - 3:1 в пользу АЕЛ.