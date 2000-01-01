30.06 23:33 MIGnews.com

Роналду показал своих новорожденных детей

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Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" опубликовал фото своих детей, которые появились на свет в начале июня.Напомним, что после проигрыша Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийцам Роналду объявил, что стал отцом близнецов, поэтому покидает расположение сборной.Как сообщает The Sun, футболист прибегнул к услугам суррогатного материнства. Детей ему родила женщина в США. Известно, что новорожденных назвали Ева и Матеу.Отметим, что Роналду уже воспитывает семилетнего сына — Криштиану-младшего.