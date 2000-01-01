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www.instagram.com 30.06 23:33   MIGnews.com

Роналду показал своих новорожденных детей

Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" опубликовал фото своих детей, которые появились на свет в начале июня.

www.instagram.com

Напомним, что после проигрыша Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийцам Роналду объявил, что стал отцом близнецов, поэтому покидает расположение сборной.

Как сообщает The Sun, футболист прибегнул к услугам суррогатного материнства. Детей ему родила женщина в США. Известно, что новорожденных назвали Ева и Матеу.

Отметим, что Роналду уже воспитывает семилетнего сына — Криштиану-младшего.
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