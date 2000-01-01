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Психбольница азиатка откусила часть мужа во время секса | Фото: Thinkstock30.12 22:37   MIGnews.com

В психбольнице азиатка откусила часть мужа во время секса

На Тайване 51-летний мужчина по имени Ван во время секса с супругой лишился правой тестикулы, или в простонародье - яичка, которое в порыве страсти его его 49-летняя жена Хсие откусила в порыве страсти.

Как сообщает Daily Mail, Вана доставили в больницу, где остановили кровотечение и зашили мошонку, однако возвращать потерянный орган на место побоялись, поскольку это могло привести к заражению крови.

Ван работает слесарем в автомастерской, а с Хсие живет долгие годы, они воспитывают двоих детей. Выяснилось также, что супруга Вана страдает психическим заболеванием.
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