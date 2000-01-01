31.12 00:32 MIGnews.com

Решил спасти акулу, а чуть не лишился руки

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Весьма благородный поступок – спасение пойманной на крючок акулы – едва не стоило рыбаку из американского города Флорида Кис пальцев или даже целой руки.Как показано в обнародованном в Сети ролике, морская хищница не оценила желание незнакомца (да и еще который достал ее из так необходимой ей воды) засунуть руку ей в пасть, чтобы достать снасти. Или, возможно, она решила, что добрый человек решил ее покормить.В любом случае, рыбак едва успел убрать свою руку, и все же получил незначительные раны.Подождав, пока акула полностью успокоится, он достал у нее из пасти крючок, после чего выпустил в океан.