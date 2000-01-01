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Мелания Трамп назвала свои любимые сериалы | Фото: The White House/Flickr31.12 01:12   MIGnews.com

Мелания Трамп назвала свои любимые сериалы

Оказывается, первая леди США любит сериалы о женщинах с характером, о чем поделилась в интервью газете The New York Times.

Так, Мелания Трамп рассказала, что у нее есть два любимых сериала: мыльная опера "Империя" и детектив " Как избежать наказания за убийство".

Сюжеты обеих картин сосредоточены на противоречивых вопросах, таких как незаконный оборот наркотиков, насильственная смерть и гомофобия.

Кроме того, оба сериала рассказывают о сильных и независимых женщинах.
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