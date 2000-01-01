31.12 01:12 MIGnews.com
Мелания Трамп назвала свои любимые сериалы
Оказывается, первая леди США любит сериалы о женщинах с характером, о чем поделилась в интервью газете The New York Times.
Так, Мелания Трамп рассказала, что у нее есть два любимых сериала: мыльная опера "Империя" и детектив " Как избежать наказания за убийство".
Сюжеты обеих картин сосредоточены на противоречивых вопросах, таких как незаконный оборот наркотиков, насильственная смерть и гомофобия.
Кроме того, оба сериала рассказывают о сильных и независимых женщинах.
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