Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

Страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 получили 479 650 первых заявлений на убежище, что на 50 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Об этом в субботу, 30 декабря сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные газет немецкой медиагруппы Funke.
Так, за весь 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 млн человек, в 2015 году – 1,25 миллиона. Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62% заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48%. В третьем квартале 2017 года он снизился еще больше – до 43%.
По данным министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которых направляются беженцы, в ноябре 2017 в ФРГ было подано 207 157 заявлений на получение убежища. Это на 71 процент меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 027 заявлений.
В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось количество прибывших мигрантов, которые нелегально пересекли границу.
В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось число прибывших нелегалов. Если за весь 2016 год она составляла 111 тысяч человек, то за первые 10 месяцев 2017 года – менее 46 тысяч человек.
Напомним, по предварительным данным немецкого Министерства внутренних дел, в ФРГ в этом году прибудет не более, чем 200 000 мигрантов. Этот показатель почти в пять раз меньше за данные 2015 года, который обозначился пиком кризиса беженцев.