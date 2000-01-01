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Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое | Фото:30.12 15:54   MIGnews.com

Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

Страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 получили 479 650 первых заявлений на убежище, что на 50 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные газет немецкой медиагруппы Funke.

Так, за весь 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 млн человек, в 2015 году – 1,25 миллиона. Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62% заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48%. В третьем квартале 2017 года он снизился еще больше – до 43%.

По данным министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которых направляются беженцы, в ноябре 2017 в ФРГ было подано 207 157 заявлений на получение убежища. Это на 71 процент меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 027 заявлений.

В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось количество прибывших мигрантов, которые нелегально пересекли границу.

В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось число прибывших нелегалов. Если за весь 2016 год она составляла 111 тысяч человек, то за первые 10 месяцев 2017 года – менее 46 тысяч человек.

Напомним, по предварительным данным немецкого Министерства внутренних дел, в ФРГ в этом году прибудет не более, чем 200 000 мигрантов. Этот показатель почти в пять раз меньше за данные 2015 года, который обозначился пиком кризиса беженцев.
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