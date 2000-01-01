30.12 15:54 MIGnews.com

Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

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Страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 получили 479 650 первых заявлений на убежище, что на 50 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные газет немецкой медиагруппы Funke.Так, за весь 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 млн человек, в 2015 году – 1,25 миллиона. Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62% заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48%. В третьем квартале 2017 года он снизился еще больше – до 43%.По данным министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которых направляются беженцы, в ноябре 2017 в ФРГ было подано 207 157 заявлений на получение убежища. Это на 71 процент меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 027 заявлений.В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось количество прибывших мигрантов, которые нелегально пересекли границу.В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось число прибывших нелегалов. Если за весь 2016 год она составляла 111 тысяч человек, то за первые 10 месяцев 2017 года – менее 46 тысяч человек.Напомним, по предварительным данным немецкого Министерства внутренних дел, в ФРГ в этом году прибудет не более, чем 200 000 мигрантов. Этот показатель почти в пять раз меньше за данные 2015 года, который обозначился пиком кризиса беженцев.