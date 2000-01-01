31.12 03:44 MIGnews.com

Китай начал строительство олимпийской деревни Игр-2022

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К северу от Пекина началось строительство олимпийской деревни для зимних Игр 2022 года.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает официальный сайт Пекинской государственной инвестиционной группы, выступающей в качестве застройщика.Общая площадь жилых помещений и рекреационных сооружений для спортсменов составит примерно 200 тысяч квадратных метров.Согласно проекту, после завершения соревнований жилье будет либо распродано, либо сдано в аренду.Ещё одна олимпийская деревня будет возведена в городе Яньцин, а третья появится в Чжанцзякоу — административном центре провинции Хэбэй, где также будут проводиться соревнования. Ожидается, что после Олимпиады жильё будет распродано или сдано в аренду. Также было сделано после летних Игр-2008.