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Китай начал строительство олимпийской деревни Игр-2022 | Фото:31.12 03:44   MIGnews.com

Китай начал строительство олимпийской деревни Игр-2022

К северу от Пекина началось строительство олимпийской деревни для зимних Игр 2022 года.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщает официальный сайт Пекинской государственной инвестиционной группы, выступающей в качестве застройщика.

Общая площадь жилых помещений и рекреационных сооружений для спортсменов составит примерно 200 тысяч квадратных метров.

Согласно проекту, после завершения соревнований жилье будет либо распродано, либо сдано в аренду.

Ещё одна олимпийская деревня будет возведена в городе Яньцин, а третья появится в Чжанцзякоу — административном центре провинции Хэбэй, где также будут проводиться соревнования. Ожидается, что после Олимпиады жильё будет распродано или сдано в аренду. Также было сделано после летних Игр-2008.
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