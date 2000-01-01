31.01 15:16 MIGnews.com

В Москве марихуана дороже, чем в Нью-Йорке

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Израильская компания Seedy, специализирующаяся на медицинском каннабисе, опубликовала исследование “Индекс Потребления Каннабиса” о ценах и масштабах потребления каннабиса в различных городах мира.Выяснилось, что больше всего каннабиса потребляют в Нью-Йорке - 7,44 тонны в год, Цена грамма каннабиса в Нью-Йорке составляет 10,76 доллара за грамм.Самый дешевый каннабис - в Кито, Эквадор. Там он стоит 1,34 доллара за грамм.Дели и Мумбаи - в лидерах потребления марихуаны и каннабиса. Там он стоит около 4,5 долларов за грамм. В Индии каннабис выращивают в холмистой местности, что облегчает доступ к нему потребителей - несмотря на то, что культивация и распространение марихуаны ограничивается властями.В соседнем с Индией Пакистане потребление каннабиса незаконно. Несмотря на это, там продается гигантское количество “травы” - только в Карачи продают по 42 тонны в год.В особенно невыгодном положении оказались российские любители легких наркотиков. Цены на каннабис в Москве - выше чем в Нью-Йорке и составляет 11,84 доллара за грамм.