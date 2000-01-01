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Фото: NASA 31.01 14:59   MIGnews.com

В Киеве умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

В Киеве скончался первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, передает УНН, ссылаясь на окружение усопшего.

Сообщается, что украинца не стало в столичном парке Царское Село в возрасте 67 лет. Однако в Национальном космическом агентстве Украины пока не имеют подтверждение этой информации, но уже пытаются связаться с родными Каденюка.

При этом в мэрии подтвердили факт смерти космонавта, добавив, что причины его кончины еще устанавливаются.

Леонид Каденюк родился в Черновицкой области в селе Клишковцы. Был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР, а также вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему "Буран".

В средине 90-ых получил гражданство Украины и попал в группу космонавтов Национального космического агентства страны. Прошел подготовку к полету в NASA на космическом корабле многоразового использования, а с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Тогда Каденюк выполнял выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.
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