Максим Галкин высмеял Филиппа Киркорова

Филипп - совершенно феерический человек. В этом коротком видео КорольТоталЛука, Принц Избыточности и Гроза Лаконичности перед нашим отлётом в Баку демонстрирует новый наряд, ставший результатом его тернистого пути в мире Высокой Моды. 👏😱#высокимвысокое #законченныйвид #габбанавшоке #мнебтакиешторкинакухню #филиппкиркоров #максимгалкин @fkirkorov @stefanogabbana

