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Максим Галкин высмеял Филиппа Киркорова 01.08 02:06   MIGnews.com

Максим Галкин высмеял Филиппа Киркорова

Знаменитый пародист, муж Аллы Пугачёвой выложил у себя на страничке в Instagram шуточное видео, в котором он обсуждает с бывшем мужем Аллы Борисовной Филиппом Киркоровым "капсульный" наряд певца, передает topews.ru.

– Филипп, а вот скажите, пожалуйста, как вам удалось купить всё одной расцветки? – спрашивает на видео Максим Галкин.

– Я неплохо заработал на шоу "Я". И Стефано Габанна мне лично создал капсульную коллекцию, – отвечает Филипп Киркоров.

– То есть, вы сейчас, Филипп, в капсуле, я правильно понял? – продолжает задавать вопросы Галкин. – А что это значит?

– Это исключительно limited edition, только для меня, – следует ответ.

– А очки тоже из этой же капсулы? – интересуется комик.

– Да, конечно, total look, – невозмутимо отвечает артист.

– Филипп, а вы что-нибудь слышали о народном промысле "Гжель"? – продолжает "провоцировать" Галкин.

– Гжель... Палех, гжель, хохлома... – говорит Филипп Бедросович.

– Быть таким похожим на гжель это такой, м-м-м, палех... – подмечает Галкин.

– Нет, это Палермо. Капсульная коллекция Палермо, – настаивает Киркоров.




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