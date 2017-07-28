Максим Галкин высмеял Филиппа Киркорова

Знаменитый пародист, муж Аллы Пугачёвой выложил у себя на страничке в Instagram шуточное видео, в котором он обсуждает с бывшем мужем Аллы Борисовной Филиппом Киркоровым "капсульный" наряд певца, передает topews.ru.
– Филипп, а вот скажите, пожалуйста, как вам удалось купить всё одной расцветки? – спрашивает на видео Максим Галкин.
– Я неплохо заработал на шоу "Я". И Стефано Габанна мне лично создал капсульную коллекцию, – отвечает Филипп Киркоров.
– То есть, вы сейчас, Филипп, в капсуле, я правильно понял? – продолжает задавать вопросы Галкин. – А что это значит?
– Это исключительно limited edition, только для меня, – следует ответ.
– А очки тоже из этой же капсулы? – интересуется комик.
– Да, конечно, total look, – невозмутимо отвечает артист.
– Филипп, а вы что-нибудь слышали о народном промысле "Гжель"? – продолжает "провоцировать" Галкин.
– Гжель... Палех, гжель, хохлома... – говорит Филипп Бедросович.
– Быть таким похожим на гжель это такой, м-м-м, палех... – подмечает Галкин.
– Нет, это Палермо. Капсульная коллекция Палермо, – настаивает Киркоров.