31.07 17:37 MIGnews.com

"Бомбы-вонючки" из Израиля не подошли Индии. Слабо воняют

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Израильские военные могут славиться своей разведкой, хакерами и инновациями в обороне, которые с радостью покупают армии многих стран мира. Но вот только не "вонючими бомбами", которые для Индии оказались недостаточно вонючими.О курьезном случае на прошлой неделе сообщили индийские СМИ со ссылкой на Силы полиции центрального резерва Индии (CRPF).Стоит сразу отметить, что "бомбы-вонючки" – средство для безвредного разгона демонстраций, которое с 2008 года активно и успешно применяется израильской полицией. Из себя оно представляет субстанцию с резким канализационным "ароматом", которую добавляют в водометы. Важным плюсом данного средства является его безвредность – попадая на кожу или слизистую никакого эффекта не вызывает, но сам запах может держаться еще пару дней.Однако в ходе нескольких испытаний "вонючих бомб" на группе людей из полицейских и гражданских "они без особого труда сумели вытерпеть запах", пишет Hindustan Times."Возможно, у индийцев выше порог восприимчивости к зловонию", - допускает участвовавший в тестировании представитель властей.На официальном уровне в CRPF данную информацию не комментируют.