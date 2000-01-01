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`Бомбы-вонючки` из Израиля не подошли Индии. Слабо воняют | Фото: Thinkstock31.07 17:37   MIGnews.com

"Бомбы-вонючки" из Израиля не подошли Индии. Слабо воняют

Израильские военные могут славиться своей разведкой, хакерами и инновациями в обороне, которые с радостью покупают армии многих стран мира. Но вот только не "вонючими бомбами", которые для Индии оказались недостаточно вонючими.

О курьезном случае на прошлой неделе сообщили индийские СМИ со ссылкой на Силы полиции центрального резерва Индии (CRPF).

Стоит сразу отметить, что "бомбы-вонючки" – средство для безвредного разгона демонстраций, которое с 2008 года активно и успешно применяется израильской полицией. Из себя оно представляет субстанцию с резким канализационным "ароматом", которую добавляют в водометы. Важным плюсом данного средства является его безвредность – попадая на кожу или слизистую никакого эффекта не вызывает, но сам запах может держаться еще пару дней.

Однако в ходе нескольких испытаний "вонючих бомб" на группе людей из полицейских и гражданских "они без особого труда сумели вытерпеть запах", пишет Hindustan Times.

"Возможно, у индийцев выше порог восприимчивости к зловонию", - допускает участвовавший в тестировании представитель властей.

На официальном уровне в CRPF данную информацию не комментируют.
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