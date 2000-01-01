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Операция по увеличению члена впервые закончилась летально | Фото: Thinkstock01.08 01:15   MIGnews.com

Операция по увеличению члена впервые закончилась летально

В Швеции в ходе операции по увеличению пениса мужчина впервые скончался. Сообщается, что причиной кончины 30-летнего здорового пациента оказалась жировая эмболия.

Как передает Daily Mail, житель Швеции решил увеличить свой детородный орган в длину и ширину, используя методику, когда жир из живота перемещается в гениталии. Первая часть операции по увеличению длины прошла благополучно, но когда медики перешли ко второй и приготовились ввести 56 граммов жировой ткани, у мужчины начались проблемы с сердцем.

Медики в экстренном порядке начали осуществлять сердечно-легочную реанимацию и перевели пациента в отделение неотложной помощи. Однако эти старания оказались напрасны, мужчина умер два часа спустя. По словам медиков, причиной смерти стала жировая эмболия.

Известно, что сама по себе хирургическая манипуляция по увеличению пениса относится к разряду несложных. Однако возможен целый ряд побочных эффектов, начиная от рубцов и заканчивая эректильной дисфункцией. Однако со смертью пациента медики столкнулись впервые.
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