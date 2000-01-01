31.12 18:44 MIGnews.com
Власти Непала ввели новые запреты для покорителей Эвереста
Власти Непала ввели новые правила для туристов и альпинистов, запретив одиночные восхождения на расположенные в стране вершины. Запрет касается и восхождений на Эверест.
Таким образом, власти страны надеются снизить число несчастных случаев при восхождениях.
Согласно новым правилам, к восхождению на Эверест не допускаются и некоторые группы инвалидов: слепые и люди с двумя ампутированными конечностями.
В этом году попытку достичь вершины Эвереста предприняло рекордное число альпинистов.
Но вместе с ростом числа желающих покорить самую высокую вершину Земли возросло и число несчастных случаев.
За этот год при попытке подняться на Эверест погибли шесть человек, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии