31.12 18:44 MIGnews.com

Власти Непала ввели новые запреты для покорителей Эвереста

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Власти Непала ввели новые правила для туристов и альпинистов, запретив одиночные восхождения на расположенные в стране вершины. Запрет касается и восхождений на Эверест.Таким образом, власти страны надеются снизить число несчастных случаев при восхождениях.Согласно новым правилам, к восхождению на Эверест не допускаются и некоторые группы инвалидов: слепые и люди с двумя ампутированными конечностями.В этом году попытку достичь вершины Эвереста предприняло рекордное число альпинистов.Но вместе с ростом числа желающих покорить самую высокую вершину Земли возросло и число несчастных случаев.За этот год при попытке подняться на Эверест погибли шесть человек, передает Би Би Си.