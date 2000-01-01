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Власти Непала ввели новые запреты для покорителей Эвереста | Фото: Thinkstock31.12 18:44   MIGnews.com

Власти Непала ввели новые запреты для покорителей Эвереста

Власти Непала ввели новые правила для туристов и альпинистов, запретив одиночные восхождения на расположенные в стране вершины. Запрет касается и восхождений на Эверест.

Таким образом, власти страны надеются снизить число несчастных случаев при восхождениях.

Согласно новым правилам, к восхождению на Эверест не допускаются и некоторые группы инвалидов: слепые и люди с двумя ампутированными конечностями.

В этом году попытку достичь вершины Эвереста предприняло рекордное число альпинистов.

Но вместе с ростом числа желающих покорить самую высокую вершину Земли возросло и число несчастных случаев.

За этот год при попытке подняться на Эверест погибли шесть человек, передает Би Би Си.
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