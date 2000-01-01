ТОП премьер 2018 года

Американский журнал Esquire составил топ-13 наиболее ожидаемых фильмов в 2018 году.
Лидеры списка – научно-фантастический сериал «Модифицированный углерод» (Altered Carbon), новый сезон «Американской истории преступлений» (American Crime Story), посвященный убийству Джанни Версаче, экшн «Черная молния» (Вlack lightning), драма «Чи» (The Chi).
В список также попала комедия «Хорошие девушки», документальный сериал о Земле «Этот странный камень» от National Geographic, новый запуск ситкома «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».
По мнению экспертов журнала в перечень попали комедии «Две крутые королевы» («2 Dope Queens») и «Возрастная комедия» («Grown-ish»).