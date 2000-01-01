01.01 22:38 MIGnews.com

ТОП премьер 2018 года

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Американский журнал Esquire составил топ-13 наиболее ожидаемых фильмов в 2018 году.Лидеры списка – научно-фантастический сериал «Модифицированный углерод» (Altered Carbon), новый сезон «Американской истории преступлений» (American Crime Story), посвященный убийству Джанни Версаче, экшн «Черная молния» (Вlack lightning), драма «Чи» (The Chi).В список также попала комедия «Хорошие девушки», документальный сериал о Земле «Этот странный камень» от National Geographic, новый запуск ситкома «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».По мнению экспертов журнала в перечень попали комедии «Две крутые королевы» («2 Dope Queens») и «Возрастная комедия» («Grown-ish»).