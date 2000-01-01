16.08 16:10 MIGnews.com

До премьеры в сети появилась новая серия "Игр престолов"

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Испанское подразделение телеканала HBO, занимающегося производством "Игры престолов", по ошибке разместило в сети новый эпизод сериала, сообщает Mashable.Шестая серия "Игры престолов", премьера которой состоится в ночь на следующий понедельник, была доступна подписчикам в течение часа, после чего руководство канала устранило ошибку.Скачавшие шестой эпизод пользователи сначала разместили двухминутное видео из него на ресурсе /r/FreeFolk, а потом распространили ссылки на стриминг серии в инстаграме и на YouTube. Позже все сообщения были удалены по требованию правообладателей.Это уже не первый раз, когда новая серия "Игры престолов" попадает в сеть до премьеры. Ранее в интернет слили до официального показа четвертый эпизод сериала. Кроме того, хакеры, похитившие у HBO данные, опубликовали в интернете некоторые касательно сюжета сериала.а