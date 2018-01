23.01 08:49 MIGnews.com

Гильдия киноактеров США назвала лучший фильм 2017 года

Гильдия киноактеров США признала фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха, лучшей кинокартиной 2017 года. Картина также стала победительницей в номинации "Лучший актерский состав". Церемония награждения прошла в воскресенье, 21 января, в Лос-Анджелесе.Драма Мартина Макдонаха, раскрывает реалии типичной американской глубинки, рассказывает о халатности и непорядочности полицейский, а также о произволе и нежелании что-либо предпринимать. Лента завоевала премии Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический фильм", "Лучшая актриса драматического фильма", "Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий".Кроме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" претендентами на главный приз были фильмы Прочь" (Get Out), "Леди Бёрд" (Lady Bird), "Любовь - болезнь" (The Big Sick), "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound).Гильдия киноактеров США была создана в 1933 году в целях защиты интересов артистов кино и телевидения, работающих в Голливуде. Она следит за соблюдением условий труда для своих членов, а также отслеживает случаи нарушения авторских прав.