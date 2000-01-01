Гильдия киноактеров США назвала лучший фильм 2017 года
Гильдия киноактеров США признала фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха, лучшей кинокартиной 2017 года. Картина также стала победительницей в номинации "Лучший актерский состав". Церемония награждения прошла в воскресенье, 21 января, в Лос-Анджелесе.
Драма Мартина Макдонаха, раскрывает реалии типичной американской глубинки, рассказывает о халатности и непорядочности полицейский, а также о произволе и нежелании что-либо предпринимать. Лента завоевала премии Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический фильм", "Лучшая актриса драматического фильма", "Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий".
Кроме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" претендентами на главный приз были фильмы Прочь" (Get Out), "Леди Бёрд" (Lady Bird), "Любовь - болезнь" (The Big Sick), "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound).
Гильдия киноактеров США была создана в 1933 году в целях защиты интересов артистов кино и телевидения, работающих в Голливуде. Она следит за соблюдением условий труда для своих членов, а также отслеживает случаи нарушения авторских прав.