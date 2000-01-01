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Скриншот с видео YouTube 24.01 22:14   MIGnews.com

Фейковый трейлер продолжения "Друзей" взорвал интернет

В сети набирает популярность фейковый трейлер сериала "Друзья". Видеоролик к настоящему времени набрал почти 5,8 миллионов просмотров на YouTube, и около 50 миллионов на Facebook.



В описании видео сказано, что с момента прошлого сезона прошло несколько лет. Но в жизни главных героев все кардинально поменялось: Майк и Фиби испытывают трудности в браке, Моника и Чендлер разводятся, Джоуи остался холостяком, Росс и Рейчел испытывают проблемы после многих лет в разлуке, а Бен и Эмма уже выросли.

Даже несмотря на то, что автор "слепил" трейлер, используя кадры из разных фильмов и сериалов с участие актеров, сыгравших в "Друзьях" главные роли, многие пользователи интернет поверили в его подлинность и теперь спорят о необходимости продолжения сериал, который даже спустя двадцать занимает первые места в топ рейтингах.

Но на разочарование поклонников, видеоролик оказался фейковым.

"Прекратите давать ложную надежду на воссоединение друзей в 2018 году", - отметил один из пользователей Twitter.

"Друзья" вышел на экраны в 1994 году и выходил на протяжении последующих десяти лет. История о Россе, Рейчел, Фиби, Моники, Чендлера, Джои завоевала миллионы поклонников по всему миру, была названа лучшим комедийным сериалом истории американского телевидения и удостоена шести премий "Эмми" и "Золотого глобуса". Однако, несмотря на такой колоссальный успех, вопрос о снятии полнометражного фильма так никогда и не поднимался.
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