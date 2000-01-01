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Forbes составил список самый кассовых актеров 27.12 22:20   MIGnews.com

Forbes составил список самый кассовых актеров

Журнал Forbes составил список самый кассовых актеров.

На первой месте оказалась звезда фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious) Вин Дизель . По словам издания, фильмы с его участием собрали более 1,5 млдр. долларов. На второй позиции – Дуэн Джонсон, при этом самым успешным фильмом, как для Джонсона, так и для Дизеля является фильм "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), собравший 1,2 млрд. в прокате. В общей сложности за этот год, картины с ним в главной роли собрали 1,5 млрд. долларов США.

По версии журнала тройку лидеров замкнула актриса Галь Гадот. Киноленты с ее участием собрали 1,4 млрд. долларов. Самым популярным фильмом с ее участием стала кинокартина Пэтти Дженкинса "Чудо-женщина" – собрала 820 млн. долларов.

В десятку кассовых актеров также попали Эмма Уотсон (1,3 млрд), Джонни Депп (1,1 млрд), Дейзи ридли (1,08 млрд), Том Холланд (888 млн), Крис Прэтт (864 млн), Крис Хемсворт (845 млн) и Джон Бойега (815 млн).
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