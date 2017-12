27.12 22:20 MIGnews.com

Forbes составил список самый кассовых актеров

Журнал Forbes составил список самый кассовых актеров.На первой месте оказалась звезда фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious) Вин Дизель . По словам издания, фильмы с его участием собрали более 1,5 млдр. долларов. На второй позиции – Дуэн Джонсон, при этом самым успешным фильмом, как для Джонсона, так и для Дизеля является фильм "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), собравший 1,2 млрд. в прокате. В общей сложности за этот год, картины с ним в главной роли собрали 1,5 млрд. долларов США.По версии журнала тройку лидеров замкнула актриса Галь Гадот. Киноленты с ее участием собрали 1,4 млрд. долларов. Самым популярным фильмом с ее участием стала кинокартина Пэтти Дженкинса "Чудо-женщина" – собрала 820 млн. долларов.В десятку кассовых актеров также попали Эмма Уотсон (1,3 млрд), Джонни Депп (1,1 млрд), Дейзи ридли (1,08 млрд), Том Холланд (888 млн), Крис Прэтт (864 млн), Крис Хемсворт (845 млн) и Джон Бойега (815 млн).