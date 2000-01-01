Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

Издание Variety составило список самых недооцененных фильмов 2017 года. На первом месте рейтинга оказалась лента "Убийство священного оленя" режиссера Йоргоса Лантимоса. Главные роли в картине исполнили актеры Николь Кидман и Колин Фаррелл.
Журнал отмечает, что фильм получил положительные оценки на Каннском фестивале, однако кассовые сборы оказались небольшими.
Далее идет кинолента под названием "Затерянный город Z" (режиссер Джеймс Грей). Фильм рассказывает о британском исследователе, который разыскивает древнее поселение в Амазонии.
На третьем месте оказалась комедия "Битва полов", посвященная легендарному теннисному матчу 1973 года между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг.
В десятку также попали такие киноленты, как "Сильнее", "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "120 ударов в минуту", "История призрака" и "Персональный покупатель".