Нетаниягу в синагоге Страсбурга

02.07 22:10 MIGnews.com

Фото: Коби Гидеон, GPO.

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил перед наступлением субботы синагогу в Страсбурге, побеседовал с раввином о еврейской общине города и встретился с посетителями синагоги.Премьер-министр Нетаниягу:"Я приехал для того, чтобы здесь, в Европейском парламенте, почтить память большого друга Израиля Гельмута Коля, но не бывает визита без посещения еврейской общины, и я рад видеть здесь вас, сохраняющих традиции Израиля.Есть две составляющие еврейского существования.Одна из них - сохранение нашего наследия, а вторая - обеспечение нашего будущего в государстве Израиль, которое является ключом к существованию диаспоры во всём мире. Сохранение наследия Израиля - это то, что вы делаете здесь, а мы делаем дома. Наш младший сын Авнер был победителем Викторины знатоков ТАНАХА в Израиле, и занял второе место на Всемирной викторине. Он служит в ЦАХАЛе и почти каждую субботу приходит на побывку домой. Мы читаем еженедельную главу Торы и хафтару. Это наши основы, наша опора.Вторая составляющая - обеспечение будущего еврейского народа, и в первую очередь еврейского государства, и мы делаем это. Мы развиваем его военную и экономическую силу. Сегодня Израиль является мировой державой во многих сферах - в разведке, в технологии. Это привлекает к нам множество стран.Завтра я встречаюсь здесь с президентом Франции Макроном и другими лидерами. Недавно нашу страну посетил президент Трамп. Он пришёл к Стене Плача и коснулся её камней. На следующей неделе впервые в истории Израиля нас посетит премьер-министр Индии.Недавно я был в Китае по приглашению китайского президента. Индия, Китай и Израиль составляют около трети населения планеты, которое скоро превысит 1,4 миллиарда человек. Я сказал президенту Китая, что население Израиля достигло восьми миллионов человек, и он ответил: "Зато вы - мировая держава в области технологий и инноваций".Израильский народ, государство Израиль, представляют необычайную ценность в истории других народов. Это дерево с корнями, глубоко уходящими в наше наследие, и ветвями, тянущимися ввысь – к инновациям, к развитию и для нашего народа, и для всего человечества. Это две составляющие нашего будущего, нашего народа.Поскольку мы соблюдаем традиции, мы должны вернуться в гостиницу до наступления субботы. Поэтому я расстаюсь с вами, благословляя субботу. Народ Израиля жив!"