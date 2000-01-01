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Израильский вертолет на гигантском американском авианосце

02.07 08:26   MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал съемку на борту американского авианосца S George H.W. Bush, сделанную вечером 1 июля в бухте Хайфы.

Прибытие авианосца в Израиль символизирует силу союза Израиля и Америки и глубину их сотрудничества в военной области и сфере безопасности. В понедельник, 3 июля, авианосец посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который принял соответствующее приглашение американского посольства в Тель-Авиве.

Израильский вертолет на гигантском американском авианосце Израильский вертолет на гигантском американском авианосце Израильский вертолет на гигантском американском авианосце Израильский вертолет на гигантском американском авианосце
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