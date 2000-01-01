Израильский вертолет на гигантском американском авианосце

02.07 08:26 MIGnews.com

Поделиться

ЦАХАЛ опубликовал съемку на борту американского авианосца S George H.W. Bush, сделанную вечером 1 июля в бухте Хайфы.Прибытие авианосца в Израиль символизирует силу союза Израиля и Америки и глубину их сотрудничества в военной области и сфере безопасности. В понедельник, 3 июля, авианосец посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который принял соответствующее приглашение американского посольства в Тель-Авиве.